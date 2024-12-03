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عربي-دولي
عن سوريا.. ماذا أبلغ أردوغان لبوتين؟
Lebanon 24
03-12-2024
|
12:45
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات الوضع في سوريا.
وكشف مكتب الرئاسة التركية إلى أن "أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة تبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في سوريا".
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وأعلن أردوغان إنه "بينما تواصل تركيا دعم وحدة الأراضي السوريةـ فإنها تسعى جاهدة للتوصل إلى حل عادل ودائم في سوريا"، مضيفاً أنّه "من المهم فتح مساحة أكبر للدبلوماسية في المنطقة، ويجب على النظام السوري الانخراط في هذه القضية"، مشددا على أهمية الحل السياسي في هذا الإطار.
وأوضح أن "القضية الأكثر أهمية في سياق التطورات الأخيرة في سوريا، هي أنه لا ينبغي إلحاق الأذى بالمدنيين، وأن سوريا لا ينبغي أن تكون مصدرا لمزيد من عدم الاستقرار، وأن تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان الهدوء في سوريا".
وأكد الرئيس الرئيس التركي أن "أنقرة ستواصل الحفاظ على موقفها الحازم في الحرب ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وامتداداتها التي تحاول الاستفادة من التطورات الأخيرة في سوريا". (روسيا اليوم)
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