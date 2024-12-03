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مشروع قانون أميركي جديد يفرض عقوبات على قادة الصراع في السودان

Lebanon 24
03-12-2024 | 13:37
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سيقدم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون بشأن السودان.

ويفرض نص المشروع عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وفقا لـ "رويترز".
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وسيطرح الإجراء العضو البارز باللجنة غريغوري ميكس والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس.

ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس، للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان، كما سيحدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية.

ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائبا آخرين، جميعهم من الحزب الديمقراطي. (سكاي نيوز) 

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