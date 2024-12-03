Advertisement

عربي-دولي

المعركة الطاحنة.. حماة محاصرة من 3 جهات

Lebanon 24
03-12-2024 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1287542-638688616878127058.png
Doc-P-1287542-638688616878127058.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن مدينة حماة محاصرة من 3 جهات، ولا مخرج لقوات الجيش السوري إلا على مدينة حمص، مبيناً: "إن خرجوا إليها سيقعون في كمين لأن هناك من يتحرك فيها".

وبحسب المرصد، فإن السيطرة على حماة تعني الوصول إلى حمص، مبينا أن هناك حركة نزوح للأهالي من القرى المحيطة.
Advertisement

وأشار إلى أن مدينة حماة لا تزال حتى الآن تحت سيطرة قوات النظام، والاشتباكات في ضواحيها ومحيطها من عدة محاور بالتوازي مع محاولة السيطرة على طرقات مدينة حماة، مردفا: "حسم أمرها سيكون خلال الساعات القادمة، إذ إن أرتال قوات النظام انسحبت من حماة باتجاه مصياف".
 
وأكد المرصد السوري أن الاشتباكات العنيفة تدور حاليا على أطراف المدينة وجبل زين العابدين الإستراتيجي؛ نظرا لأهميته بالنسبة لموقع المدينة. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:10 | 2024-12-03
19:04 | 2024-12-03
18:47 | 2024-12-03
18:01 | 2024-12-03
16:57 | 2024-12-03
16:54 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24