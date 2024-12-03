المعركة الطاحنة.. حماة محاصرة من 3 جهات

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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن مدينة حماة محاصرة من 3 جهات، ولا مخرج لقوات الجيش السوري إلا على مدينة حمص، مبيناً: "إن خرجوا إليها سيقعون في كمين لأن هناك من يتحرك فيها".وبحسب المرصد، فإن السيطرة على حماة تعني الوصول إلى حمص، مبينا أن هناك حركة نزوح للأهالي من القرى المحيطة.وأشار إلى أن مدينة حماة لا تزال حتى الآن تحت سيطرة قوات النظام، والاشتباكات في ضواحيها ومحيطها من عدة محاور بالتوازي مع محاولة السيطرة على طرقات مدينة حماة، مردفا: "حسم أمرها سيكون خلال الساعات القادمة، إذ إن أرتال قوات النظام انسحبت من حماة باتجاه مصياف".وأكد المرصد السوري أن الاشتباكات العنيفة تدور حاليا على أطراف المدينة وجبل زين العابدين الإستراتيجي؛ نظرا لأهميته بالنسبة لموقع المدينة. (ارم نيوز)