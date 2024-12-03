الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتين في ريف حماة الشمالي

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وأكد مصدر عسكري سوري، أن "لا صحة للأنباء المتداولة على صفحات تابعة للتنظيمات الإرهابية وبعض القنوات الإعلامية حول دخول أي إرهابي إلى حيي الصواعق والمزارب بمدينة حماة، وجميع تلك الأنباء تندرج في إطار الحرب الإعلامية التضليلية".أضاف المصدر: "وقواتنا المسلحة موجودة على أطراف المدينة وعلى اتجاهات متقدمة في نقاط دفاعية حصينة، كما يتم العمل على استعادة عدد من المواقع والبلدات التي دخلتها التنظيمات الإرهابية المسلحة". (روسيا اليوم)