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رجل أعمال أميركي يكشف حجم دين هانتر بايدن لعائلته

Lebanon 24
04-12-2024 | 00:16
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عقب صدور قرار العفو بحق نجل الرئيس الأميركي هانتر بايدن، كشف مدير صندوق سيكويا، شون ماغواير اللثام عن جزء من حجم ديون بايدن الابن متسائلا عن مصيرها في إطار العفو.


وفي التفاصيل كتب ماغواير في منشور عبر منصة X  أن هانتر بايدن يدين لعائلته بأكثر 300 ألف دولار كمستحقات إيجار.
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وجاء في المنشور: "ماذا سيحدث للمبلغ الذي يزيد عن 300 ألف دولار كإيجار متأخر والذي يدين به هانتر بايدن لعائلتي بين عامي 2019 حتى 2020؟، هل تم العفو عن ذلك الآن؟، شكرا جو".

وقد منح بايدن عفوا رئاسيا عن ابنه الوحيد المتبقي هانتر (54 سنة) عقب إدانته واعترافه بالذنب في قضيتين: الأولى، حيازة سلاح ناري وإنكار تعاطيه المخدرات وقتها، والثانية، التهرب الضريبي، حيث يواجه هانتر الحكم بالسجن لعدد من السنوات.

وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.

وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته. (روسيا اليوم)
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