Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوري: دخول أضخم رتل عسكري إلى ريف حماة

Lebanon 24
04-12-2024 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1287669-638688954039596984.jpg
Doc-P-1287669-638688954039596984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش السوري، الأربعاء، دخول ما وصفه بأضخم رتل عسكري إلى ريف حماة لدعم القوات المنتشرة على الجبهات وتأمين محيط قيادة الفرقة 25 ومدينة حماة بالكامل.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الجيش السوري غارات عنيفة على ريفي إدلب وحلب بدعم من غطاء الجو الروسي.
Advertisement


كما قال الجيش السوري إن الانفجارات التي اندلعت في حمص كانت بسبب ضربات سلاح الجو السوري والروسي على حد سواء.


وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن الجيش السوري عزّز دفاعاته على الحدود الشمالية والغربية لمحافظة حماة، حيث يخوض معارك عنيفة ضد الفصائل المسلحة.

معارك ريف حماة

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، سيطرت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا، الثلاثاء، على 18 قرية وبلدة بريف محافظة حماة وسط البلاد، لتصبح على بعد 6 كيلومترات من مدينة حماة مركز المحافظة.

ومن بين القرى والبلدات التي سيطرت عليها الفصائل قرى أبو لفة والمستريحة وبيوض وثروت الرهجان وسرحا الشمالية وسرحا الجنوبية إلى جانب بلدة معرشحور الاستراتيجية على تخوم المدينة.

وتتقدم الفصائل المسلحة إلى مركز مدينة حماة من 3 محاور، وباتت على بعد 6 كيلومترات من ضواحي المدينة.

ولاحقا سيطرت الفصائل المسلحة على عدة موقع جديدة على تخوم حماة، أبرزها مدرسة المجنزرات واللواء 87، فيما نفذت مروحية للجيش السوري قصفا على مواقع للفصائل المسلحة في قرية معردس الواقعة شمال المدينة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:35 | 2024-12-04
05:17 | 2024-12-04
05:12 | 2024-12-04
05:04 | 2024-12-04
04:35 | 2024-12-04
04:31 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24