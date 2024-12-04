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قال مصدران لشبكة CNN الأميركية إن كاش باتيل، المرشح الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تعرض لعملية "قرصنة إيرانية".وذكر مصدر أن مكتب التحقيقات أبلغ باتيل مؤخرا بأنه كان ضمن أهداف عملية اختراق إلكترونية إيرانية، ويعتقد أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى بعض بيانات اتصالات باتيل.ورفض المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترامب أليكس فايفر التعليق بشكل خاص على الاختراق، وقال في بيان: "كان كاش باتيل جزءا رئيسيا من جهود إدارة ترامب الأولى ضد النظام الإيراني الإرهابي، وسينفذ سياسات الرئيس ترامب لحماية أمريكا من الخصوم بصفته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي".وتم استهداف أعضاء الدائرة المقربة لترامب من قبل قراصنة أجانب في الأشهر الأخيرة.ففي الشهر الماضي، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي تود بلانش، أحد كبار محامي ترامب والآن مرشحه لمنصب نائب المدعي العام، أن هاتفه المحمول كان تعرض للتنصت من قبل قراصنة صينيين، وفقا لما كشفته 3 مصادر لـCNN سابقا.ونفت الحكومة الصينية مزاعم الولايات المتحدة بأنها وراء هذا الاختراق.وكان بلانش هو المحامي الثاني لترامب الذي يعتقد أنه مستهدف من قبل قراصنة أجانب.وذكرت CNN، في آب، أن المحامي ليندسي هاليغان كان مستهدفا من قبل عملية قرصنة إيرانية منفصلة.كما قال دونالد ترامب جونيور إنه تم إخطاره من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه كان "أحد الأهداف الرئيسية" لإيران.وفي حزيران، اخترق قراصنة إيرانيون حساب البريد الإلكتروني لحليف ترامب القديم روغر ستون واستخدموا الحساب لمحاولة اختراق البريد الإلكتروني لمسؤول كبير في حملة ترامب، حسبما قال المحققون.ونفت الحكومة الإيرانية مزاعم الولايات المتحدة بأنها كانت تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في تشرين الثاني. (روسيا اليوم)