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عربي-دولي

استهداف اميركي لمواقع إيرانية في البوكمال.. هذا ما أعلنه المرصد السوري

Lebanon 24
04-12-2024 | 02:14
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استهدفت ضربات جوية وقذائف صاروخية شنتها القوات الأميركية، الأربعاء، تجمعات للفصائل الموالية لإيران في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

ودوت انفجارات عنيفة في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، ناجمة عن ضربات جوية وقذائف صاروخية أميركية استهدفت مواقع تعود للفصائل الموالية لإيران في مناطق الجلاء والغبرة والسيال وحسرات والحزام الأخضر ضمن منطقة البوكمال، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
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وفي وقت سابق، قتل 6 عناصر من اللواء 104 التابع لقوات الحرس الجمهوري السوري نتيجة غارات نفذتها طائرات حربية أميركية على موقع لهم في محيط مطار دير الزور العسكري، تزامنا مع هجوم شنه مجلس دير الزور العسكري للسيطرة على القرى السبع في شرق الفرات.
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