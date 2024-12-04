اسرائيل تسلم الأردن جثماني منفذي عملية "البحر الميت"

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استلام جثماني المواطنين الأردنيين، عامر قواس وحسام أبو غزالة، من قبل السلطات الإسرائيلية، منفذي عملية "البحر الميت"، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لتسليمهما إلى ذويهما ودفنهما في الأردن.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أنه تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتسليمهما إلى ذويهما لاستكمال مراسم الدفن.من هما؟عامر قواس، مواطن أردني من مواليد عام 1997، نشأ وتلقى تعليمه في العاصمة عمان. أما حسام حسين أبو غزالة، فهو شاب أردني من مواليد 1997، نشأ ودرس في عمان، ولم يكن له انتماء لأي حزب سياسي أو جماعة، وفقًا لتصريحات والده.وفي 18 أكتوبر 2024، نفذ الشابان عامر قواس وحسام أبو غزالة عملية إطلاق نار على الحدود الأردنية جنوب البحر الميت، استهدفا خلالها دورية للجيش الإسرائيلي. ووفقًا للتقارير، تمكن الشابان من إصابة جنديين إسرائيليين قبل أن يُعلَن عن مقتلهما بالرصاص.وأشار مقربون من الشاب حسام أبو غزالة إلى أن المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد أهالي غزة دفعت به إلى التخطيط للهجوم على الجنود الإسرائيليين، بالتعاون مع رفيقه عامر قواس.