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عربي-دولي

"اشتباك أميركي روسي" بمجلس الأمن حول سوريا.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
04-12-2024 | 02:24
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خلال جلسة مجلس الأمن، اشتبكت روسيا والولايات المتحدة واتهمت كل منهما الأخرى بدعم "الإرهاب".

واتهم روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين في الهجمات على المدارس والمستشفيات.
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أما السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، وفي تصريحات موجهة إلى وود، فقال إنه ليس لديه الشجاعة للتنديد بهجوم إرهابي واضح على المدنيين المسالمين في المدن السورية.
 
 
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