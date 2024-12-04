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رأى موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في أي بلد آخر، قد تثير أنباء وقف إطلاق النار بعد عام طويل من الحرب مشاعر الفرح والارتياح، ولكن ليس في إسرائيل. لقد أصبحت مشاعر الغضب والمرارة والقلق سمة للحالة النفسية الوطنية بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وعندما انتشر الخبر، توجه الآلاف من اللبنانيين إلى منازلهم فرحين، أما في إسرائيل، فقد كان رد الفعل مختلفاً إلى حد كبير. فقد قام رؤساء البلديات في المدن الشمالية بإغراق وسائل الإعلام بالتهديدات بالاحتجاج على القرار، وفي الوقت نفسه، قال النازحون الإسرائيليون إنهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم لأن الحكومة فشلت في الوفاء بوعدها وهو تحقيق النصر الكامل".وبحسب الموقع، "من بين أكثر من 70 ألف إسرائيلي فروا من مدن شمال إسرائيل، عاد القليل منهم، حيث زعم الكثيرون أن الوضع الأمني لم يتحسن منذ شنت إسرائيل هجومها على حماس في غزة، مما دفع إلى تصعيد صراعها مع حزب الله، بعد هجمات 7 تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل. وبالنسبة لعدد من السكان الإسرائيليين، إن أحد المطالب الرئيسية هو وجود منطقة عازلة رسمية في جنوب لبنان تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح حزب الله.وقال المحلل السياسي الإسرائيلي ميرون رابوبورت للموقع: "قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل عشرة أيام فقط إن الهدف هو نزع سلاح حزب الله وإنه ستكون هناك منطقة عازلة". وأضاف: "هذا ما أخبرونا به، ومن الواضح أن هذا لن يحدث. إنها فجوة كبيرة جدًا"."وأضاف الموقع، "على مدى أكثر من عام، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله ينوي غزو الجليل، ورغم أن هذا الادعاء بعيد الاحتمال، فإن غزو الجليل يشكل بالنسبة للإسرائيليين العاديين احتمالاً وارداً للغاية طالما كان حزب الله مسلحاً ولم يتم إنشاء منطقة عازلة. فلماذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار؟ في الواقع، لم يقدم خطابه المتلفز في السابع والعشرين من تشرين الثاني الكثير من الوضوح. فقد حاول نتنياهو تصوير الاتفاق على أنه وقف مؤقت لإطلاق النار، حيث اعتبره البعض هدنة لمدة 60 يوما وليس نهاية شاملة للحرب. ربما كان هذا الغموض متعمدا لأن معظم السكان في شمال إسرائيل ومعظم رؤساء البلديات المحلية هم من ناخبي الليكود الذين يدعمون نتنياهو".وبحسب الموقع، "منذ الإعلان، اضطرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى التساؤل عن سبب توقيع البلاد على اتفاق مع لبنان وعدم توقيع اتفاق بشأن غزة. ووفقاً لرابوبورت، "النخب الجديدة مهتمة بغزة، لذا كان من السهل على نتنياهو التخلي عن لبنان والتركيز على غزة". وبحسب رابوبورت، كانت الحرب على لبنان حرب النخبة القديمة في إسرائيل ومؤسستها الأمنية العميقة: حرب الموساد والجيش الإسرائيلي، الذين يقفون وراء اغتيال قادة حزب الله. وفي الوقت نفسه، فإن النخب الجديدة، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، أكثر اهتماما بإعادة توطين غزة. وبحسب رابوبورت، يبدو أن حكومة نتنياهو أكثر خضوعاً للنخب الجديدة من الحرس القديم".وتابع الموقع، "قام نحميا شتراسلر، وهو كاتب عمود قديم في صحيفة هآرتس، بتحليل ما دفع نتنياهو على الأرجح إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ووفقاً له، فإن الأسباب التي ذكرها نتنياهو في خطاب الأسبوع الماضي لم تكن الأسباب الحقيقية. ويبدو أن نتنياهو يحاول في المقام الأول الحفاظ على ائتلافه نظراً لأن المتطرفين الأرثوذكس يهددون بالتخلي عن الحكومة إذا لم يتم تشريع الإعفاءات من التجنيد التي يطالبون بها قريباً.لذا، ربما وفر وقف إطلاق النار في لبنان لنتنياهو بعض المساحة للمناورة على الجبهة السياسية المحلية".وبحسب الصحيفة، "سلط يوسي فيرتر من صحيفة هآرتس الضوء على هذه التباينات: ففي حين أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار مع لبنان بعد أسابيع فقط من إطلاق العملية البرية، فإنه لا يفكر حتى في إنهاء الحرب في غزة بعد 14 شهراً. وعلى نحو مماثل تساءل بن كاسبيت في صحيفة معاريف لماذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، الذي يتمتع بتجهيزات أفضل كثيراً لمواصلة القتال مقارنة بحماس، ولماذا يبدو التوصل إلى اتفاق في غزة مستحيلاً إلى حد ما. خلاصة القول هي أن الحكومة لا تبدو في عجلة من أمرها لإنهاء الحرب في غزة، وبدلا من ذلك، فإن ما سيحدد على الأرجح المرحلة التالية من الصراع الأوسع نطاقا هو رغبة نتنياهو في تحذير الرئيس السوري بشار الأسد من مساعدة حزب الله، ومكافحة التهديد الذي تشكله إيران".