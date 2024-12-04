بايدن يعلن تقديم مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن بلاده ستقدم مليار دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين جراء الجفاف أو النزاعات في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال زيارة يجريها إلى القارة قبيل نهاية ولايته.وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أن المساعدات ستخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي واحتياجات طارئة للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة في 31 دولة أفريقية.وأعلن بايدن الثلاثاء، "تقديم أكثر من مليار دولار من الدعم الإنساني الجديد للأفارقة الذين تركوا منازلهم جراء موجات جفاف تاريخية"، وذلك في كلمة ألقاها في لواندا عاصمة أنغولا التي وصلها، الاثنين، في أول زيارة له كرئيس إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وتعاني دول جنوب الصحراء الأفريقية من موجات جفاف تعدّ بحسب بعض التقديرات، الأسوأ منذ نحو قرن، وتتسبب بخسائر هائلة في المحاصيل والماشية.وأوضحت الوكالة الأميركية في بيانها بأن "النزاع المسلح، الأحداث المناخية القاسية، الكوارث الطبيعية، وظروف طارئة أخرى، تزيد من الحاجات الإنسانية على امتداد القارة وتتطلب مساعدة إنسانية لإنقاذ الأرواح ورفع المعاناة وخاصة لدى الفئات الأكثر ضعفا".وأشارت إلى أن المساعدات "تظهر مجددا الالتزام الراسخ بالوقوف إلى جانب الشركاء في أفريقيا والناس على امتداد القارة لمواجهة تحدي انعدام الأمن الغذائي".وبحسب الأمم المتحدة، واجه نحو 20 في المئة من الأفارقة، أي ما يناهز 300 مليون شخص، الجوع خلال عام 2023. وتؤكد المنظمة الدولية أن عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي هو في تزايد مستمر.وبحسب الوكالة الأميركية للتنمية، قدمت واشنطن نحو 6,6 مليارات دولارات من المساعدات لدول أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنة المالية 2024.