Advertisement

عربي-دولي

"مشروع نيمبوس"... وثائق مُسربة تكشف عقد غوغل مع الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
04-12-2024 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1287750-638689059370849373.jpg
Doc-P-1287750-638689059370849373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت وثائق داخلية من شركة غوغل حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن مسؤولين في الشركة أعربوا عن مخاوفهم من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان مرتبطة بعقد قيمته 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك قبل توقيع العقد في أيار من عام 2021.
Advertisement

وأظهرت الوثائق أن محامين وأعضاء من فريق السياسات في غوغل ومستشارين خارجيين حذروا من أن "الخدمات السحابية من جوجل قد تُستخدم أو ترتبط بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها أنشطة إسرائيل في الضفة الغربية"، وأبدى المسؤولون قلقهم من التأثير السلبي المُحتمل للعقد في سمعة الشركة.

ومع ذلك، دافعت غوغل بشدة عن الاتفاق بعد توقيعه، وأقدمت على فصل العشرات من موظفيها الذين احتجوا على العقد؛ لأنه قد يجعلهم "شركاء في العنف ضد الفلسطينيين" على حد تعبيرهم.

وتؤكد الوثائق المُسربة أن غوغل كانت تدرس تلك الأخطار قبل اتخاذ قرار المضي قدمًا.

ويُعرف ذلك العقد أيضًا باسم “مشروع نيمبوس”، وهو يوفر للحكومة الإسرائيلية خدمات سحابية من غوغل وأمازون، ومنها أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم لتحليل الصور ومقاطع الفيديو، وخدمات تخزين البيانات الكبيرة وتحليلها.

وقد كان الجانب الأكثر ربحية في العقد المبلغ البالغ قدره 525 مليون دولار المُخصص لغوغل من وزارة الدفاع الإسرائيلية بين عامي 2021 و2028.

ولا يُعد هذا المبلغ كبيرًا مقارنةً بإيرادات غوغل البالغة 258 مليار دولار في عام 2021، لكن الشركة اتخذت العقد خطوة لتعزيز علاقاتها بعملاء محتملين من القطاع العسكري والاستخباراتي.

وتشير تقارير إلى أن غوغل استشارت شركة "المسؤولية الاجتماعية للأعمال" (BSR) قبل توقيع العقد، وقد أوصت الشركة بحظر بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للعملاء العسكريين، كما أوصت باتخاذ إجراءات لضمان عدم إساءة استخدام خدماتها، وإضافة مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل إلى نص العقد، وهي مبادئ تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة أو الأسلحة، لكن هذه التوصيات لم تُدرج في العقد النهائي.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا بأن شركة غوغل أعربت عن مخاوف إضافية من مشكلات قانونية قد تواجهها بسبب العقد قبل إبرامه.

وأشارت الوثائق إلى أن الشركة كانت قلقة من احتمال اضطرارها إلى قبول “أخطار مرهقة”، مثل التعرض لنزاعات مع سلطات دولية أو أجنبية في حال طلبت الوصول إلى البيانات الإسرائيلية، كما أبدت الشركة قلقها من إمكانية أن تجد نفسها مضطرة إلى “انتهاك أوامر قانونية دولية” بموجب شروط العقد.

وازدادت حدة الجدل حول المشروع داخل جوجل في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد أقدمت الشركة على فصل نحو 50 موظفًا لمشاركتهم في احتجاجات ضد مشروع نيمبوس.

وعلّق أحد مهندسي البرمجيات في الشركة، بيلي فان دير لار، في بيانٍ بعد الاحتجاجات في وقتٍ سابق من العام قائلًا: “لم نأتِ إلى غوغل للعمل على تقنيات للقتل. من خلال المشاركة في هذا العقد، خيّبت القيادة ثقتنا، وخانت مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنسانيتنا”.

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:35 | 2024-12-04
05:17 | 2024-12-04
05:12 | 2024-12-04
05:04 | 2024-12-04
04:35 | 2024-12-04
04:31 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24