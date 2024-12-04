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اشتباكات عنيفة شمال شرقي حماة.. والجيش السوري يحرز تقدما

Lebanon 24
04-12-2024 | 03:46
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ذكرت مصادر إعلامية سورية، الأربعاء، أن قوات الجيش السوري تخوض اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع التنظيمات المسلحة على محور جبل زين العابدين شمال شرقي مدينة حماة ومحور الريف الشمالي الغربي للمدينة.

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وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى بين صفوف الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".


وأوضحت أن الاشتباكات العنيفة مستمرة على عدة محاور بريف حماة، مع تراجع للتنظيمات المسلحة، حيث تتركز الاشتباكات بريف حماة الشمالي والشرقي.

وفي الريف الغربي تتحصن قوات الجيش بشكل كبير في بلدة السقيلبية، كما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة ناجمة عن ضربات جوية عنيفة على مواقع التنظيمات وخطوط إمدادها لوقف تقدمها باتجاه مدينة حماه.

وذكرت وسائل إعلام سورية نقلا عن الجيش السوري، أن وحدات من الجيش تقدمت بريف حماة الشمالي الشرقي، بمسافة تزيد عن 15 كم من المدينة، تزامناً مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى محاور ريف المحافظة الشمالية والشمالية الشرقية والغربية.
من جانبها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن إحباط عملية تسلل للتنظيمات المسلحة، بين قريتي الصيادة والدندنية في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج.

وفي دير الزور، شنت مقاتلات أميركية ضربات جوية استهدفت مواقع تعود للمليشيات الموالية لإيران في مناطق الجلاء والغبرة والسيال وحسرات والحزام الأخضر ضمن منطقة البوكمال، بالتزامن مع استمرا الاشتباكات بين مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد والفصائل الموالية لإيران في القرى السبع، في محاولة للسيطرة عليها وإنهاء الوجود الإيراني شرقي الفرات.
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