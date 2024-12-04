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عربي-دولي
بعد تقرير يتهم الصين بتسريب كورونا.. وترامب يستعد لمطالبتها بتعويضات خيالية
Lebanon 24
04-12-2024
|
04:03
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خلصت لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي إلى أن فيروس كورونا المستجد قتل أكثر من 1.2 مليون أميركي بسبب تسرب محتمل من مختبر صيني تم تمويله جزئيًا من قبل دافعي الضرائب الأميركيين.
وجاء هذا التقرير متوازيا مع اقتراح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإجبار بكين على دفع تريليونات الدولارات كـ "تعويضات" عن التسبب بالسماح للفيروس بالانتشار.
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وقررت اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب بقيادة الجمهوريين بشأن جائحة فيروس كورونا في تقرير مكون من 520 صفحة: "بعد أربع سنوات من ظهور أسوأ جائحة منذ 100 عام، فإن ثقل الأدلة يدعم بشكل متزايد فرضية تسرب المختبر".
ولم يكن هذا الاكتشاف مفاجئًا - بعد أن توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمختبرات الوطنية الأميركية ومسؤولون فيدراليون سابقون مثل مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف إلى نفس النتيجة.
لكن التقرير يضيف وزنا إلى النظرية مع تحليل إضافي من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين ويكرر حقيقة أن تجارب اختبار الفيروسات المحفوف بالمخاطر والممولة من المنح الفيدرالية كانت تجرى في مركز تفشي المرض في ووهان، الصين.
وجادل ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، مؤخرا من أجل التدخل بشكل أثقل في الحصول على إجابات ومساءلة بكين بعد أن امتنع الرئيس جو بايدن من إثارة هذا الملف خلال الأجزاء العامة من اجتماعات القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على الرغم من أنه ادعى أنه فعل ذلك بشكل خاص.
ودعا ترامب الصين إلى دفع 50 تريليون دولار لتعويض البلدان الأخرى عن الوفيات الواسعة النطاق والعواقب الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.
وفي العام الماضي دعا إلى "قمة عالمية حول التعويضات".
ويقدم تقرير لجنة الحزب الجمهوري خريطة طريق للمساءلة عن جميع الجهات الفاعلة المعنية.
ويقول التقرير: "أولا، ظهر كوفيد-19 في ووهان، المدينة التي تصادف أنها موقع مختبر الأبحاث الأول في الصين للفيروسات الشبيهة بالسارس"، كما يقول التقرير - مرددا تعليق الممثل الكوميدي جون ستيوارت لعام 2021 "حول ما إذا كانت حشرة الجهاز التنفسي قد تسربت من المختبر أو ظهرت بشكل طبيعي من الحيوانات".
ويلفت تقرير اللجنة الفرعية لـ COVID في مجلس النواب الانتباه أيضا إلى أن معاهد ووهان لديها "سجل حافل في الانخراط في هذا النوع من الأبحاث الفيروسية في ظل ظروف السلامة البيولوجية المنخفضة".
وتضيف اللجنة: "في ووهان ، كان من المعروف أن الباحثين الصينيين أجروا هذا النوع من الأبحاث بموجب بروتوكولات BSL-2، والتي تتطلب معدات واقية أقل. لكن في الولايات المتحدة، سيتم إجراء هذا النوع من الأبحاث بموجب بروتوكولات BSL-3، والتي تتطلب استخدام أكثر صرامة للسلامة والمزيد من معدات الحماية".
ويجادل التقرير بأن "الأدلة التي تدعم أن كوفيد-19 جاء من حيوان في سوق المأكولات في ووهان ضعيفة"، وأن "الأدلة الرئيسية التي يمكن توقعها إذا ظهر الفيروس من الحيوانات لا تزال مفقودة".
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