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عربي-دولي
كارلسن يحاور لافروف... وترامب يتحرك مبكرا بـ"رجاله" لوقف حرب أوكرانيا
Lebanon 24
04-12-2024
|
04:18
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أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المقابلة التي أجراها الصحافي الأميركي تاكر كارلسون مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مثيرة للاهتمام، وشملت الكثير من المواضيع، وسيتم نشرها في غضون يومين.
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وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "المقابلة كانت شاملة واستمرت أكثر من ساعة ونصف"، مشيرة إلى أنها الآن قيد الترجمة وسيتم نشرها في غضون أيام قليلة.
وأضافت الناطقة باسم الخارجية الروسية "المقابلة كانت مثيرة للاهتمام جداً، حيث تضمنت أسئلة حول العلاقات الحديثة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا ومواضيع أخرى". وتابعت زاخاروفا "تم التركيز على التاريخ الحديث والحالي لعلاقاتنا المعقدة مع الولايات المتحدة، وتأثير كل هذا على الجغرافيا السياسية العالمية، والوضع المستقبلي لأوكرانيا وقضايا أخرى". وكان تاكر كارلسون قد وصل، في وقت سابق، إلى موسكو لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية الروسي، واصفاً لافروف بـ "وزير الخارجية الأكثر خبرة في العالم".
عدنا إلى موسكو
وكان الإعلامي الأميركي تاكر كارلسن، المقرّب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن أنه أجرى في موسكو مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتم بثها قريبا.
وسبق لكارلسن أن حاور فلاديمير بوتين في شباط، في أول مقابلة للرئيس الروسي مع صحافي أجنبي مذ غزت قوات موسكو أوكرانيا مطلع عام 2022.
وقال كارلسن، مقدّم البرامج السابق عبر شبكة "فوكس نيوز" الأميركية القريبة من المحافظين، "عدنا إلى موسكو بالأمس لإجراء حوار مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف"، وذلك في شريط فيديو نشره ليل الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحوار كان "مذهلا للغاية" وسيبث "قريبا جدا"، من دون تحديد موعد لذلك، موضحا أنه تطرّق للتوتر المتزايد بين موسكو وواشنطن.
واتهم كارلسن كذلك إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالحؤول دون إجرائه مقابلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويعد كارلسن من الإعلاميين المثيرين للجدل، وأمضى أعواما ينتقد تراجع الولايات المتحدة نتيجة لما اعتبرها حملة من السياسيين الديمقراطيين والمتظاهرين والشيوعية. ومنذ مغادرته "فوكس نيوز"، يقوم بالترويج بشكل متزايد لنظريات المؤامرة.
وأوقف برنامج كارلسن عبر "فوكس نيوز" في نيسان 2023 بعد أيام من دفع الشبكة الأميركية تسوية مالية ضخمة لانهاء دعوى تشهير تقدمت بها شركة دومينيون فوتينغ سيستمز، بعد اتهامات زائفة بأن أجهزة الشركة لفرز الأصوات، ساهمت في خسارة ترامب انتخابات 2020.
ومنذ إبعاده عن الشاشة التلفزيونية، يعمد كارلسن إلى بثّ مواده الإعلامية عبر منصة إكس، إضافة إلى منصة بث تدفقي عائدة خاصة به هي "تاكر كارلسن نتوورك" (شبكة تاكر كارلسن). (العربية)
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