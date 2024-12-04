التطورات السورية.. الجيش يجبر الفصائل المسلحة على التراجع 20 كم عن حماة

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أشار التلفزيون السوري إلى غارات للجيش على مستودعات وآليات للمسلحين في إدلب وريفها.ولفت إلى أن الجيش يخوض اشتباكات عنيفة شمال شرق حماة ومحور الريف الشمالي الغربي للمدينة.وأضاف أن وحدات الجيش السوري تواصل عملياتها وتمكنت من توسيع نطاق أمان مدينة حماة بنحو 20 كلم.وأفادت "جريدة الوطن" المحلية بأن القوات السورية تمكنت من إجبار التشكيلات المسلحة على التراجع 20 كم عن مدينة حماة الواقعة غرب البلاد. فيما قال المرصد السوري لـ"العربية" و"الحدث" إن الهجوم المضاد للقوات السورية أبعد الفصائل 10 كلم عن حماة.