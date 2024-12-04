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عربي-دولي
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يحضرا إحتفالات عيد الميلاد مع العائلة المالكة.. ما السبب؟
Lebanon 24
04-12-2024
|
05:52
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كشف خبير في الشؤون الملكية أنه لم تتم دعوة دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لقضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة في بريطانيا.
وقالت إنغريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة "ماجيستي" لشبكة "فوكس نيوز"، إن توجيه الدعوة إلى دوق ساسكس كان "أمرا زائدا عن حده" بالنسبة للملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى أنها ليست مندهشة من عدم دعوتهم.
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وأضافت: "أعتقد أن الشعور العام هو أن دعوتهم وحضورهم كان سيخلق جوا غير مبرر، وعيد الميلاد لا يتعلق بذلك. عيد الميلاد هو أن يكون الجميع سعداء ويتواصلون مع بعضهم البعض. أعتقد أن الملك تشارلز لن يتمكن من التعامل مع الدراما".
وأشارت إلى أنه "كان عاما منهكا بالنسبة له.. إنه مرهق بسبب مرض السرطان، وهو مدمن على العمل، لذا فهو لا يرتاح حقا. وربما كانت فكرة دعوة هاري وميغان أمرا صعبا بعض الشيء. لقد اعتقد أن الأمر سيكون كثيرا خلال هذه الفترة".
وقالت سيوارد عن الملك البالغ من العمر 76 عاما: "هذا لا يعني أنه لا يريد رؤية أحفاده. أعتقد أنه يائس لرؤيتهما. لكن هاري لن يأتي إلى هنا إلا إذا لم يتم تنفيذ طلباته ومن بينها مرافقة مسلحة.. طلباته كثيرة". (روسيا اليوم)
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