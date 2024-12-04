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عربي-دولي

سوريا تطلع مصر على تطورات الأوضاع شمال البلاد

Lebanon 24
04-12-2024 | 08:20
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بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي آخر المستجدات والتطورات الميدانية في الشمال السوري.
وبحث الجانبان التداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.
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كما جرى بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.
وجدد الوزير المصري موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدا الأهمية البالغة لحماية المدنيين.
(روسيا اليوم)
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