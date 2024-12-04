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عربي-دولي

رئيسة أثارت أزمة سياسية... خضعت لعمليّة تجميل للأنف!

Lebanon 24
04-12-2024 | 10:13
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أثار خضوع رئيسة البيرو دينا بولوارتي لعملية تجميل للأنف أزمة سياسية، وصلت إلى حد دعوتها للتنحي على خلفية عدم تفويض أحد بتولي مسؤولياتها خلال الجراحة.

وأجرت بولوارتي البالغة من العمر 62 عاماً، العملية في صيف 2023، وتطرقت إليها الصحافة المحلية ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مراراً خلال الفترة الماضية، لكن لم يتم تأكيد حصولها رسمياً سوى الثلاثاء الماضي في جلسة استماع برلمانية إلى رئيس الوزراء السابق ألبرتو أوتارولا.
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وقال أوتارولا للمشرّعين الذين يحققون في المسألة، إن الرئيسة "أبلغتني بأنها ستجري تجميلاً للأنف.. جراحة في الأنف، لكن بسبب مشكلات في التنفس".

وتحقق اللجنة البرلمانية في مكان وجود بولوارتي في الفترة بين 28 حزيران و10 تموز 2023، عندما غابت بالكامل عن الظهور في العلن. وبحسب وسائل إعلام محلية، أجرت الرئيسة في تلك الفترة العملية في مركز طبي في ليما من دون إعلان ذلك للعامة أو تفويض سلطاتها للكونغرس. (العربية)

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