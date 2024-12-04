سيعمل كمستشار رفيع المستوى.. من عاد إلى البيت الأبيض؟

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قرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إعادة بيتر نافارو المستشار السابق الذي قضى عقوبة السجن بشأن أحداث 6 كانون الثاني، إلى البيت الأبيض ضمن فريق إدارته الثانية.وأعلن ترامب على منصة "تروث سوشال" أن "نافارو سيعمل كمستشار رفيع المستوى للتجارة والتصنيع".وكتب: هذا المنصب يستفيد من خبرة بيتر الواسعة في البيت الأبيض، بينما يستغل مهاراته التحليلية السياسية والإعلامية الواسعة.وكان نافارو، المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض لشؤون رئاسة دونالد ترامب، من أوائل الأعضاء الكبار في إدارة الرئيس الأميركي السابق الذين حكم عليهم بالسجن.وتمت إدانة نافارو، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، بتهمة ازدراء الكونغرس لتحديه أمر استدعاء من لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 كانون الثاني، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر، وتم إطلاق سراحه بعد أن قضى عقوبته.هذا ورشح دونالد ترامب رائد الفضاء ورجل الأعمال جاريد إيزاكمان لرئاسة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا". (روسيا اليوم)