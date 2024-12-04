في سوريا.. مقتل مصور وكالة الأنباء الألمانية وهذه هويته (صور)

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وأكّدت أن "أنس الخربوطلي البالغ من العمر 32 عاما، قتل في غارة جوية، حيث كان يعمل مع الوكالة منذ عام 2017 في مناطق النزاع".وأعلن مصدر عسكري سوري اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي، مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم جنسيات أجنبية. (روسيا اليوم)