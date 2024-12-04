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عربي-دولي

في سوريا.. مقتل مصور وكالة الأنباء الألمانية وهذه هويته (صور)

Lebanon 24
04-12-2024 | 13:48
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أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الأربعاء، عن مقتل مصورها الصحفي أنس الخربوطلي بالقرب من مدينة حماة السورية.

وأكّدت أن "أنس الخربوطلي البالغ من العمر 32 عاما، قتل في غارة جوية، حيث كان يعمل مع الوكالة منذ عام 2017 في مناطق النزاع".
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وأعلن مصدر عسكري سوري اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي، مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم جنسيات أجنبية. (روسيا اليوم) 









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