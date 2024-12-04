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صحة

مرض غامض يثير ذعرا واسعا في هذه الدولة.. سقوط وفيات وهذه أعراضه!

Lebanon 24
04-12-2024 | 13:55
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أعلن أبولينير يومبا وزير الصحة في إقليم كوانغو جنوب غربي الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء، وفاة 67 شخصا على الأقل في الأسبوعين الماضيين نتيجة مرض غامض.
 
وبحسب أبولينير يومبا لمحطة إذاعة "راديو أوكابي"، فإن المرض يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا منها الحمى والصداع ومشاكل في التنفس وفقر الدم، ويصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن 15 عاما.
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وأوضح أن 376 شخصا على الأقل أبلغوا عن ظهور أعراض المرض عليهم في منطقة بانزي في إقليم كوانغو، ولفت إلى إن فريقا من الخبراء بصدد السفر إلى بانزي لعلاج المرضى وأخذ عينات لتحليلها في المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن عدد القتلى تجاوز 140 شخصا.

وأفاد طبيب في بانزي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن العديد من السكان يشعرون بالخوف الشديد ولا يغادرون منازلهم خشية تعرضهم للعدوى.

ونصحت السلطات سكان المنطقة المتضررة بمراعاة قواعد النظافة الشخصية الصارمة، بما في ذلك غسل اليدين بشكل متكرر والتباعد الاجتماعي. (روسيا اليوم)

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