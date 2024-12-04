أحد قدامى المحاربين في حرب العراق.. من عين ترامب وزير الدفاع؟

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وكشف ترامب أن "دريسكول قد أكمل دورة قوات المظلات الخاصة للجيش الأمريكي "رانجر" وخدم مع الفرقة الجبلية العاشرة في العراق"، مضيفا ً أنّه "سيكون دان محاربا شجاعا لا يعرف الكلل دفاعا عن جنود أمريكا وأجندة أمريكا أولا".ودريسكول الذي ينحدر من ولاية نورث كارولينا كان يشغل مؤخرا منصب مستشار كبير لنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس.وتخرج دانيال بي دريسكول من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل ومن كلية الحقوق بجامعة ييل.ولم يرد الجيش بعد على طلب تقديم سجل الخدمة العسكرية الخاص بالجندي السابق وأحد قدامى المحاربين في حرب العراق. (روسيا اليوم)