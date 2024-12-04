البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن الحكومة

Advertisement

حجب البرلمان الفرنسي، الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه اليوم الأربعاء.وصوت 331 نائبا لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية من مجموع 577 نائبا.وقالت 3 مصادر لرويترز إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسعى إلى تنصيب رئيس وزراء جديد بسرعة إذا سقطت الحكومة.وذكر أحد المصادر أن ماكرون يأمل في تعيين رئيس وزراء جديد في المنصب بحلول يوم السبت، وهو يوم ستستضيف فيه فرنسا مجموعة من كبار الزوار من بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في باريس لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام. (وكالات)