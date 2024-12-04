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عربي-دولي

كلام غريب جداً.. اقرأوا ما قاله الحاخام الأكبر في إسرائيل للطلاب

Lebanon 24
04-12-2024 | 14:50
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جدد الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين "السفارديم" في إسرائيل يتسحاق يوسف بالسفر إلى الخارج رفضه تجنيد المتدينين اليهود بالجيش الإسرائيلي، مهدداً إن لم تسمح لهم الحكومة بتعلم التوراة، قائلا: "لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين".
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ووجه الحاخام كلمة لطلاب المدارس الدينية قائلا: "إذا تلقيت أمر التجنيد الإجباري مزقه".

وأضاف: "هل لديك مرحاض في المنزل؟ ارمه في المرحاض واشطف الماء".

وتابع قائلا: "لا تخافوا، إذا لم يسمحوا لنا بتعلم التوراة سنسافر إلى الخارج.. لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين.. هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لعالم المدارس الدينية، عليكم أن تكون أقوياء وألا تتجندوا في الجيش". (روسيا اليوم) 
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