كلام غريب جداً.. اقرأوا ما قاله الحاخام الأكبر في إسرائيل للطلاب

جدد الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين "السفارديم" في إسرائيل يتسحاق يوسف

رفضه تجنيد المتدينين اليهود بالجيش الإسرائيلي، مهدداً

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ووجه الحاخام كلمة لطلاب المدارس الدينية قائلا: "إذا تلقيت أمر التجنيد الإجباري مزقه".وأضاف: "هل لديك مرحاض في المنزل؟ ارمه في المرحاض واشطف الماء".وتابع قائلا: "لا تخافوا، إذا لم يسمحوا لنا بتعلم التوراة سنسافر إلى الخارج.. لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين.. هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لعالم المدارس الدينية، عليكم أن تكون أقوياء وألا تتجندوا في الجيش". (روسيا اليوم)