Advertisement

عربي-دولي

رئيس جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات.. من إختار ترامب لتولي المنصب؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1288059-638689470279369867.png
Doc-P-1288059-638689470279369867.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه اختار بول أتكينز، لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ليحل بدلا من رئيس الهيئة المنتهية ولايته غاري غينسلر، والذي قال إنه يعتزم مغادرة منصبه في 20 كانون الأول، وهو نفس يوم تنصيب ترامب.
Advertisement

بول أتكينز، هو منظم مالي مخضرم وشخصية معروفة في الدوائر المالية المحافظة في واشنطن، وقد أسس شركة "باتوماك غلوبال بارتنرز"، وهي شركة استشارية لكبار عملاء الصناعة المالية، بعد أن ترك هيئة الأوراق المالية والبورصات في نهاية إدارة جورج دبليو بوش، بحسب ما ذكرت بلومبرغ.

وفي بيان على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب: "بول قائد أثبت جدارته في مجال التنظيم. كما أنه يؤمن ببناء أسواق رأس المال القوية والمبتكرة التي تستجيب لاحتياجات المستثمرين، والتي توفر رأس المال لجعل اقتصادنا الأفضل في العالم. كما أنه يدرك أن الأصول الرقمية والابتكارات الأخرى ضرورية لجعل أميركا أعظم من أي وقت مضى". (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:03 | 2024-12-04
18:48 | 2024-12-04
18:26 | 2024-12-04
18:10 | 2024-12-04
16:57 | 2024-12-04
16:50 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24