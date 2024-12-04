في خان يونس.. ضربة إسرائيلية دقيقة تستهدف كبار قيادات حركة "حماس"

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وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، وبتوجيه الشاباك والجيش الإسرائيلي، نفذ سلاح الجو ضربة دقيقة استهدفت إرهابيين كبارا في منظمة حماس، تورطوا في أنشطة إرهابية داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس".وأضاف الجيش أنه "عقب الضربة، تم تحديد وقوع انفجارات ثانوية مما يشير إلى وجود أسلحة في المنطقة"، متابعاً "قبل تنفيذ الضربة، تم اتخاذ خطوات عديدة للتقليل من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية، ومعلومات استخبارية إضافية" على حد قوله. (روسيا اليوم)