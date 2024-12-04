Advertisement

عربي-دولي

في خان يونس.. ضربة إسرائيلية دقيقة تستهدف كبار قيادات حركة "حماس"

Lebanon 24
04-12-2024 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1288064-638689478754128931.png
Doc-P-1288064-638689478754128931.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الغارة التي تم تنفيذها في "المنطقة الإنسانية الآمنة" بخان يونس، كانت ضربة دقيقة استهدفت أعضاء كبارا في حركة "حماس".

وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، وبتوجيه الشاباك والجيش الإسرائيلي، نفذ سلاح الجو ضربة دقيقة استهدفت إرهابيين كبارا في منظمة حماس، تورطوا في أنشطة إرهابية داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس".
Advertisement
وأضاف الجيش أنه "عقب الضربة، تم تحديد وقوع انفجارات ثانوية مما يشير إلى وجود أسلحة في المنطقة"، متابعاً "قبل تنفيذ الضربة، تم اتخاذ خطوات عديدة للتقليل من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية، ومعلومات استخبارية إضافية" على حد قوله. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:03 | 2024-12-04
18:48 | 2024-12-04
18:26 | 2024-12-04
18:10 | 2024-12-04
16:57 | 2024-12-04
16:50 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24