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عربي-دولي
رفض تسلم مدير مكافحة المخدرات.. إليكم هوية مرشح ترامب لمنصب مدير وكالة "ناسا" (صورة)
Lebanon 24
04-12-2024
|
16:57
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ترشيح رائد الفضاء ورجل الأعمال جاريد إيزاكمان لرئاسة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا".
وقال ترامب في بيان: "يسعدني ترشيح جاريد إيزاكمان، وهو رجل أعمال بارز وطيار ورائد فضاء، للعمل مديرا للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)"، مضيفاً "سيقود جاريد مهمة ناسا في الاكتشاف والإلهام، ويمهد الطريق لإنجازات رائدة في علوم الفضاء والتكنولوجيا والاستكشاف".
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وفي السياق، اعتذر تشاد كرونيستر عن تسلم منصب مدير وكالة مكافحة المخدرات الأميركية بعد أن رشحه دونالد ترامب، عن تولي هذا المنصب.
وكتبت صحيفة "نيوزويك" أن إدارة ترامب مرشحة لأن تكون واحدة من أغنى الحكومات في تاريخ البلاد بفضل المرشحين "المليارديرات" للمناصب العامة. (روسيا اليوم)
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