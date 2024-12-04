Advertisement

عربي-دولي

رفض تسلم مدير مكافحة المخدرات.. إليكم هوية مرشح ترامب لمنصب مدير وكالة "ناسا" (صورة)

Lebanon 24
04-12-2024 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1288103-638689538505778565.jpg
Doc-P-1288103-638689538505778565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ترشيح رائد الفضاء ورجل الأعمال جاريد إيزاكمان لرئاسة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا".

وقال ترامب في بيان: "يسعدني ترشيح جاريد إيزاكمان، وهو رجل أعمال بارز وطيار ورائد فضاء، للعمل مديرا للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)"، مضيفاً "سيقود جاريد مهمة ناسا في الاكتشاف والإلهام، ويمهد الطريق لإنجازات رائدة في علوم الفضاء والتكنولوجيا والاستكشاف".
Advertisement

وفي السياق، اعتذر تشاد كرونيستر عن تسلم منصب مدير وكالة مكافحة المخدرات الأميركية بعد أن رشحه دونالد ترامب، عن تولي هذا المنصب.

وكتبت صحيفة "نيوزويك" أن إدارة ترامب مرشحة لأن تكون واحدة من أغنى الحكومات في تاريخ البلاد بفضل المرشحين "المليارديرات" للمناصب العامة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:19 | 2024-12-04
23:15 | 2024-12-04
23:14 | 2024-12-04
23:13 | 2024-12-04
23:12 | 2024-12-04
19:03 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24