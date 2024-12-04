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بعدما اعتذر من المواطنين.. رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة وزير الدفاع

Lebanon 24
04-12-2024 | 23:13
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أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن المتحدث باسم مكتب الرئاسة بأن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قبل استقالة وزير الدفاع كيم يونغ هيون، صباح الخميس، وعين وزيرا جديدا خلفا له.

وكان وزير الدفاع المستقيل قد قدم اعتذارا للمواطنين في أعقاب فرض الأحكام العرفية في البلاد، يوم 4 كانون الاول التي لم يؤيدها البرلمان، وأعلن أنه سيقدم الاستقالة.
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وأفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية بأن كيم يونغ هيون بالذات نصح الرئيس الكوري الجنوبي بفرض الأحكام العرفية، مما أدى إلى أزمة سياسية في البلاد.

وقد تم تعيين وزير جديد للدفاع، وهو السفير الكوري الجنوبي لدى الرياض، الجنرال المتقاعد تشوي بيونغ هيوك.

وتشير وسائل الإعلام إلى خبرته في المجال العسكري، وترجح أنه سيساهم في تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس يون سوك يول قد أعلن يوم 3 ديسمبر فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهما المعارضة بالعمل لصالح كوريا الشمالية على خلفية عزمها على إقصاء عدد من المسؤولين في الحكومة.

وتم إلغاء الأحكام العرفية بعد ساعات من إعلانها، حيث رفضها البرلمان، الذي بادر أيضا إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس من منصبه. ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذه المسألة يوم 6 أو 7 كانون الاول الجاري.
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