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عربي-دولي
حلب نقطة التحوّل
Lebanon 24
04-12-2024
|
23:15
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كتب جوني منير في" الجمهورية": من البديهي التساؤل حول ما إذا كانت السيطرة العسكرية المفاجئة لمجموعات "هيئة تحرير الشام " على محافظة ومدينة حلب ستشكّل أيضاً نقطة تحول في الحرب الدائرة في سوريا، وتالياً إحتمال تمدّد تداعياتها على الساحة اللبنانية التي لا تزال تلملم جروحها إثر الحرب المدمّرة التي نفّذتها إسرائيل على "حزب الله".
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ولا جدال في أنّ الهجوم الصاعق والمباغت لمجموعات «جبهة النصرة » كان قدخضع لتخطيط طويل، وتمّ انتظار التوقيت السياسي المناسب لإطلاقه. والمقصود هنا بالتوقيت المناسب ما يتعلق بالأجواء الدولية والإقليمية. وبالتالي لم يكن أبداًمن باب المصادفة أن تُفتح نيران المعارك في سوريا لحظة الإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان، خصوصاً أنّ روحية وثيقة وقف النار تقوم على أساس سحب لبنان من الحضن الإيراني، وهو ما جرى استتباعه في سوريا من خلال التصويب على الهدف نفسه. لكن لهذا الإنفلاش الميداني للمجموعات العاملة تحت راية "هيئة تحرير الشام " حدود لا يجب تجاوزها. وأول هذه الخطوط الحمر الحذر من تهديد استمرارية السلطة القائمة في دمشق. وهذه ثابتة كان قد تمّ التفاهم حولها دولياً منذ مدة بعيدة وتحديداً منذ دخول روسيا العسكري، إّ لّا إذا أخذت الأمور مساراً غير محسوب. فوفق الاقتناع الغربي فإنّ البديل عن نظام الأسد هو المجهول، وهو ما يعني استعار الفوضى إلى حدّها الأقصى والذهاب إلى احتمالات شتى لا يمكن التحكّم بها أو السيطرة عليها. واستنتاجاً قد يكون المطلوب توجيه صفعة قوية للحضور الإيراني أكثر منه للنظام السوري، وفي الوقت نفسه حشر الرئيس الأسد لتحديد خياراته الإقليمية تحت وطأة الميدان وتآكل هيبة الدولة.
وبالتالي، فإنّ الخطوط الحمر تلحظ عدم تجاوز التقدّم الميداني لمعارضي الأسد حدوداً معينة، كمثل عدم السماح لها بالسيطرة على مدينة حماه. ذلك أنّه فيحال حصول ذلك فسيعني بأنّ الطريق أصبح مفتوحاً للسيطرة على حمص، وهو ما سيعني تهديد القواعد العسكرية الروسية في طرطوس واللاذقية وحميميم. ولأجل ذلك أصبحت الغارات الجوية الروسية أكثر فتكاً وتأثيراً بغية الحدّ من تقدّم هذه المجموعات والحؤول دون دخولها إلى مدينة حماه.
وبالتالي، فإنّ العواصم الغربية والتي وافقت على أن تشكّل استعادة حلب في العام 2016 نقطة تحول في سوريا ولبنان، ستجد في انقلاب الوضع الميداني نقطة تحول معاكسة.
وفي المحصلة يبدو واضحاً أنّ توجيه ضربة للتمدّد الإيراني في سوريا سيعني حكماً تكريس خسارة لبنان، وهو ما يفسّر الإندفاعة القوية لإيران في اتجاه الدخول على خط الحرب الدائرة في سوريا . إنّ التبدّلات الميدانية في شمال سوريا الحاصلة الآن، إضافة الى المعادلات السياسية الإقليمية العريضة الجاري تثبيتها، من المنطقي أن تنعكس على الواقع اللبناني الداخلي، والذي بات يعمل تحت مظلة أمنية جديدة تتولاها اللجنة الخماسية في جنوب لبنان، إضافة إلى رئة إقتصادية خليجية ودولية لم يعد في إمكان الإقتصاد اللبناني التنفس من دونها.
ربما من هذه الزاوية بدأ الحديث يتصاعد عن إمكانية تأخير جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن تكون المعادلة الإقليمية أصبحت أكثر ثباتاً.
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