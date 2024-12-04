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عربي-دولي

مسيرّات مجهولة فوق نيوجيرسي.. والـ"إف بي آي" يطلب المساعدة! (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2024 | 23:50
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يقوم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بالتحقيق في تقارير عن عدة رحلات غامضة لطائرات مسيّرة  التي حدثت مؤخرا عبر وسط نيوجيرسي، وطلب مساعدة الجمهور.

ورصد شهود عيان تجمعا من الطائرات المسيّرة، التي تبدو أكبر من تلك التي يستخدمها الهواة، بالإضافة إلى طائرة ثابتة الجناح، في عدة مناطق على طول نهر راريتان منذ 18 تشرين الثاني الماضي.
 
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ولا يزال من غير الواضح سبب حدوث هذه الرحلات أو من كان يقود هذه الطائرات، لكن المسؤولين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات أكدوا أنه لا يوجد حاليا تهديد معروف لسلامة الجمهور.

وتسببت هذه الرحلات في إثارة التساؤلات جزئيا لأنها كانت بالقرب من "مستودع بيكاتيني" التابع للجيش الأميركي، وهو منشأة بحث وتصنيع عسكرية، وعلى مقربة من ملعب الغولف الذي يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في بيدمينستر.

وطلب مكتب التحقيقات الاتحادي من المواطنين مشاركة أي مقاطع فيديو أو صور قد تكون لديهم لهذه الرحلات، بالإضافة إلى أي معلومات ذات صلة.(سكاي نيوز)



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