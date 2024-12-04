يقوم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بالتحقيق في تقارير عن عدة رحلات غامضة لطائرات مسيّرة التي حدثت مؤخرا عبر وسط نيوجيرسي، وطلب مساعدة الجمهور.



ورصد شهود عيان تجمعا من الطائرات المسيّرة، التي تبدو أكبر من تلك التي يستخدمها الهواة، بالإضافة إلى طائرة ثابتة الجناح، في عدة مناطق على طول نهر راريتان منذ 18 تشرين الثاني الماضي.

Another night of drones in New Jersey. We saw a huge fixed wing get plane at a few hundred feet the size of a truck in Readington NJ off Coddington Rd as well as smaller drones over Branchburg. #drones #uap @FBI @News12NJ @PIX11News #newjersey pic.twitter.com/rgTD03YjTw — Michael Johnson, PhD (@MichaelJoh82712) December 4, 2024 Advertisement

ولا يزال من غير الواضح سبب حدوث هذه الرحلات أو من كان يقود هذه الطائرات، لكن المسؤولين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات أكدوا أنه لا يوجد حاليا تهديد معروف لسلامة الجمهور.



وتسببت هذه الرحلات في إثارة التساؤلات جزئيا لأنها كانت بالقرب من "مستودع بيكاتيني" التابع للجيش الأميركي، وهو منشأة بحث وتصنيع عسكرية، وعلى مقربة من ملعب الغولف الذي يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في بيدمينستر.



وطلب مكتب التحقيقات الاتحادي من المواطنين مشاركة أي مقاطع فيديو أو صور قد تكون لديهم لهذه الرحلات، بالإضافة إلى أي معلومات ذات صلة.(سكاي نيوز)







