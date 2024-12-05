صحافي إيرلندي يهاجم بايدن وبلينكن: مقرف أخلاقياً ومعتوه

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ندد الصحافي الإيرلندي تشي باوز بتصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أهمية التعبئة العامة لفئة الشباب في أوكرانيا، واصفا ذلك بـ"الدعوة إلى الموت في سبيل "الناتو".وأعرب الصحفي باوز عبر حسابه في منصة "إكس" عن حيرته أيضا من تصريح بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم أمس الأربعاء، عندما وصف بلينكن التعبئة في أوكرانيا بأنها "أمر بالغ الأهمية" قائلا "إن كييف تواجه قرارات صعبة بشأن التعبئة، لكنها ضرورية".وكتب الصحافي الإيرلندي: "دعا بلينكن هذا المقرف أخلاقيا، زيلينسكي إلى تعبئة الشباب الأوكرانيين للموت من أجل الناتو. كم عدد الرجال الآخرين الذين يجب أن يموتوا من أجل هذا المخلوق الحقير، من أجل ذلك الرئيس (جو بايدن) المعتوه؟".يشار إلى أن وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصدر في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما بسبب نقص عديد العسكريين في القوات الأوكرانية. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن إدارة بايدن أوضحت أسباب دعوتها هذه بأنها "رياضيات بحتة".الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وتعليقا على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف بخفض سن التعبئة، وصف بلينكن بأنه "حثالة نادرة"، مؤكدا أن السلطات الأمريكية لا تهتم إذا كان عمره 18 عاما ويموتون.