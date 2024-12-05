قبل خروجها من البيت الأبيض.. هذا ما تفعله زوجة بايدن

دأت السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، الثلاثاء، رحلة خارجية تمتد لستة أيام، تشمل زيارة أربع دول: إيطاليا، الإمارات، قطر، وفرنسا. وتأتي الجولة ضمن إطار تعزيز العلاقات والشراكات الدولية في قضايا مختلفة.

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تتضمن الرحلة محطات بارزة، حيث تنتهي في فرنسا، حيث ستشارك في فعالية دولية لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام إلى جانب شخصيات بارزة، بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.



تركز السيدة الأولى خلال جولتها على قضايا متنوعة، من بينها:



-دعم أسر العسكريين.

-تعزيز التعليم.

-الأبحاث المتعلقة بالسرطان وصحة المرأة.

توثيق الشراكات الأميركية في المجالات الإنسانية والتنموية.

وفقًا لمكتبها، تسعى جيل بايدن إلى تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات، في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية مع هذه الدول اهتمامًا متزايدًا.



جيل بايدن تعتبر أول امرأة أميركية تصبح السيدة الأولى من أصول إيطالية، ولهذا فقد خططت لرحلة جانبية إلى مسقط رأسها في بلدة جيسو التي تتبع صقلية.



وتختتم السيدة الأولى رحلتها في العاصمة الفرنسية، باريس حيث تدشن فعالية خاصة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام والتي تم ترميمها بعد أن دمرها حريق قبل نحو خمس سنوات.

وتعتبر هذه الرحلة الفردية العاشرة خارج الولايات المتحدة لجيل، ناهيك عن مرافقة زوجها الرئيس، جو بايدن في العديد من الرحلات الخارجية.



ولم يمنع جيل منصبها كسيدة أولى من التزامها بوظيفتها التي تحبها، التدريس، إذ أنها غادرت الثلاثاء في رحلتها الأخيرة بعد الانتهاء من تدريس اللغة الإنكليزية في كلية شمال فيرجينيا، لتصل إلى قاعدة سيجونيلا الجوية في إيطاليا حيث ألقت كلمة كجزء من مبادرة لدعم أسر العسكريين.



وتتوقف السيدة الأولى في جيسو، قبل أن تواصل رحلتها إلى أبو ظبي في الإمارات لحضور فعاليات تستمر الخميس، حيث ستزور كليفلاند كلينك في أبو ظبي، وتشارك في محادثات حول مبادرة البيت الأبيض لأبحاث صحة المرأة في قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا.



وستلتقي برئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبو ظبي، الشيخة فاطمة بنت مبارك.



والجمعة، تجري السيدة الأولى زيارة إلى قطر، حيث ستزور مؤسسة قطر وكلية الطب وايل كورنيل في الدوحة، للتأكيد على المشاريع المشتركة في مجال التعليم والصحة.



كما ستكون ضيفة في مأدبة العشاء التي تستضيفها الشيخة موزة بن ناصر زوجة أمير قطر السابق، للاحتفال بزفاف الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في قصر الوجبة بالدوحة.



والسبت ستكون السيدة الأولى، المتحدثة الرئيسية في منتدى الدوحة، في نقاشات تجرى بشأن التحديات العالمية.



وتسافر جيل بايدن إلى باريس، وتعود إلى واشنطن الأحد. (الحرة)