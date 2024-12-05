ولايتها هي الأقصر في تاريخ فرنسا.. بارنييه سيقدم استقالة حكومته اليوم

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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه سيقدم استقالة حكومته اليوم ، بحسب "روسيا اليوم".ونقلت قناة BFMTV الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها : "إن ميشيل بارنييه من المتوقع أن يحضر إلى قصر الإليزيه ليقدم استقالة حكومته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الساعة العاشرة صباح الخميس بتوقيت باريس، فيما سيلقي الأخير كلمة مساء ذات اليوم".يأتي ذلك بعد أن أيد البرلمان الفرنسي حجب الثقة عن حكومة بارنييه، حيث صوت 331 نائبا في البرلمان لصالح المبادرة التي تقدم بها حزب "فرنسا الأبية" اليساري يوم الأربعاء.وأصبحت حكومة بارنييه الأقصر ولاية في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، إذ أنها عملت خلال 90 يوما فقط.وستكون استقالة حكومة بارنييه أول استقالة للحكومة في فرنسا بنتيجة حجب الثقة منذ عام 1962.