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عربي-دولي
قبل توليه منصبه... أوكرانيا تبدأ محادثات مع فريق ترامب لوقف الحرب
Lebanon 24
05-12-2024
|
02:02
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يجري المسؤولون الأوكرانيون محادثات رفيعة المستوى مع الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، سعيا لتضييق الفجوات الكبيرة في تحقيق تسوية للحرب مع روسيا حتى قبل تولي ترامب منصبه.
وقد وصل أندري يرماك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن لإجراء محادثات مع فريق ترامب.
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من المقرر أن يلتقي يرماك الأربعاء مع كيث كيلوغ، الذي اختاره ترامب مبعوثا خاصا لروسيا وأوكرانيا، ومايك والتز، مستشار الأمن القومي القادم، وفقا لمسؤول في فريق الانتقال الرئاسي وعدة أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن أوكرانيا تخطط للتعبير عن استعدادها للسلام، ونقلت عن مصدر مطلع أن هذا السلام يجب أن يكون مستداما يخدم المصالح الأوكرانية والأميركية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أنه مع اقتراب تولي ترامب منصبه، تلوح في الأفق مسارات محتملة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأشار زيلينسكي إلى إمكانية تقديم تنازلات لإنهاء الحرب إلى حد كبير على خطوط الجبهة الحالية في شرق البلاد.
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