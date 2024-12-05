مساعدوه يجرون نقاشاً حادّاً.. هل يعفو بايدن عن بعض مسؤولي إدارته؟

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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث إمكانية عفوه عن بعض المسؤولين الخاضعين للمحاكمات.ووفقا لمصادر الصحيفة من الحزب الديمقراطي، فإن "مساعدي بايدن الرئيسيين يجرون نقاشا حادا حول احتمال إعلان العفو الاستباقي عن عدد من المسؤولين السابقين والحاليين"، بزعم أن هؤلاء المسؤولين يمكن أن يواجهوا محاكمات أو فحوصات بعد "عودة ترامب إلى البيت الأبيض".ومن بين هؤلاء المسؤولين عضو مجلس الشيوخ المنتخب الديمقراطي آدم شيف من ولاية كاليفورنيا الذي كان عضوا سابقا في مجلس النواب، والجمهورية ليز تشيني التي كانت تمثل ولاية وايومنغ في مجلس النواب، والمدير السابق للمعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوسي.وأوضحت الصحيفة، أنه يوجد من بين أولئك الذين يناقشون الأمر الآن مستشار البيت الأبيض إدوارد سيسكل وكبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، مشيرة إلى أن بايدن نفسه لم يشارك بعد في تلك المشاورات.وفي وقت سابق وقع بايدن على أمر تنفيذي بالعفو عن ابنه هانتر على الرغم من الوعود المتكررة بعدم القيام بذلك، فيما وصف ترامب قرار الرئيس الحالي بأنه إساءة استخدام للسلطة ودوس على العدالة.