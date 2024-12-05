العاهل الأردني يحذّر من توابع الفشل في وقف حرب غزة

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حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأميركية واشنطن من الفشل في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، داعياً إلى تعزيز الاستجابة الدولية الإنسانية في القطاع، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية.ووفقاً لقناة "المملكة"، شدد العاهل الأردني على ضرورة التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كافٍ ومستدام.وجاءت تصريحات ملك الأردن خلال سلسلة لقاءات عقدها في الكونغرس الأمريكي، مع قيادات من مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان الرئيسية في المجلسين.