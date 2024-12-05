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عملية أمنية واسعة ضدّ معهد لتنظيم الإخوان في فرنسا

Lebanon 24
05-12-2024 | 04:25
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بدأت الأربعاء إجراءات أمنية ومالية مُفاجئة وواسعة في فرنسا ضدّ "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" التابع لتنظيم الإخوان، وذلك بسبب الاشتباه في عدم احترامه لالتزام الإعلان عن التمويل الأجنبي ومصادر الدعم، والاشتباه بالترويج للتشدّد والتطرّف.
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ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المالية الحسّاسة عن نتائج مُهمّة في تمويل ودعم الإخوان في فرنسا، حيث يهدف المعهد أساساً لإعداد وتدريب عدد كبير من الأئمة والدُّعاة وفق أيديولوجيا التنظيم الإرهابي، فيما تبقى رسالة الحكومة الفرنسية واضحة تماماً تجاه التصدّي لكافة تنظيمات الإسلام السياسي.

وحسب مُشرفي المعهد تبلغ الطاقة الاستيعابية في كافة فروع المعهد على الأراضي الفرنسية حوالي 2000 شخص من (أئمة المستقبل، ودُعاة، ومحاضرين، ومدرسين، وإداريين).

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