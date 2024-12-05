طهران تجر بغداد نحو المشاركة عسكريا في معارك سوريا.. مصادر عراقية تكشف

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أعلنت مصادر سياسية عراقية، ان إيران تسعى لجر العراق نحو الاشتراك عكسريا في الأحداث الجارية في سوريا، مع الضغط لإنشاء غرفة عملية عسكرية استخبارتية مشتركة بين روسيا والعراق وإيران وسوريا.وأضافت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن طهران منزعجة من محاولة الحكومة العراقية فصل موقفها عن موقف المجموعات الموالية لإيران فيما يتعلق بدعم سوريا سياسيا وعكسريا واقتصاديا.وأوضحت المصادر ذاتها أن طهران ستوفد وزير خارجيتها إلى بغداد للضغط وعودة عمل غرفة العمليات الرباعية المشتركة الروسية العراقية الإيرانية السورية وتحويلها من غرفة عمليات استخبارية إلى عسكرية استخبارية.نشر مجموعات عراقية في سورياوكشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، نقلا عن مصادر في حزب الله ومجموعات عراقية موالية لإيران، أن طهران نشرت عناصر من الحزب والميليشيات في سوريا.وقالت المصادر أن العناصر مستعدة للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري إذا تغيرت الأوامر.كما تحدث مصدران في الجيش السوري أن عناصر من فصائل مدعومة من إيران دخلت سوريا الليلة الماضية من العراق وتتجه إلى شمال سوريا لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل قوات المعارضة.وذكر مصدر كبير في الجيش السوري لرويترز أن عشرات من مقاتلي قوات الحشد الشعبي العراقية المتحالفة مع إيران عبروا أيضا من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال.وأوضح أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون. (سكاي نيوز)