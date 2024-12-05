مشهد تمثيلي تحوّل لحادث قتل مروّع... ربطوه بكرسيّ لـ3 ساعات وهكذا كانت نهايته

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تحوّل مشهد تمثيلي ومزاح بين أصدقاء إلى حادث قتل مروع، حيث لقى طالب مصرعه على يدّ إثنين من أصدقائه أثناء تصوير مشهد داخل مخزن مهجور في محافظة الجيزة.وكشفت التحقيقات أن أصدقاء المجني عليه ربطوه على كرسي داخل المخزن لمدة 3 ساعات متواصلة، بهدف المزاح وتصوير مشهد تمثيلي لنشره على مواقع مواقع التواصل الاجتماعي.وأثناء محاولة المجني عليه فك قيوده بنفسه سقط بالكرسي على أجزاء خشبية حادة اخترقت رأسه فلقي حتفه في الحال.وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وأنكروا نيتهم قتل صديقهم، مؤكدين أن الحادث وقع صدفة أثناء تصوير مشهد تمثيلي بالاتفاق مع المجني عليه. (روسيا اليوم)