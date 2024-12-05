صحيفة تكشف مصير محمد الضيف... هذا ما فعلته "حماس" بجثته

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة قالت إنّ "حماس" تمكنت من العثور على جثة محمد ضيف رئيس الجناح العسكري للحركة، تحت أنقاض الهجوم الذي تمت فيه تصفيته في شهر تموز الماضي.وقالت مصادر للصحيفة، إن حماس دفنت جثة الضيف سرا في مكان غير معلن، دون الإعلان عن ذلك بشكل علني.وأشارت إلى أن السبب في ذلك هو أن حماس تعتبر أنه إذا علمت إسرائيل بمكان دفن ضيف، فسيصل الجيش الإسرائيلي إلى المكان، ويحفر القبر، ويأخذ جثته، لتستخدم كأداة مساومة في صفقة تبادل أسرى.كما أن هناك سببا آخر للسرية من جانب حماس، وفقاً للمصادر، هو أن "حماس" لم تُعلن رسمياً عن وفاة الضيف، "خشية أن تؤدي معرفة خبر تصفية الأب الروحي للجناح العسكري لحماس إلى كسر معنويات النشطاء الذين يقاتلون في القطاع"، وفقا للصحيفة. (عربي 21)