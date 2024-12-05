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عربي-دولي

هل انفصل الأمير هاري عن ميغان ماركل؟.. إليكم ما كشفه

Lebanon 24
05-12-2024 | 06:31
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كشف الأمير هاري خلال قمة DealBook السنوية التي تنظمها صحيفة نيويورك تايمز، أنه لا يخطط ااعودة مع أسرته إلى بريطانيا، بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 2020.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أنه خلال الحديث مع الإعلامي أندرو سوركين، تم سؤال هاري عما إذا كان يعتزم البقاء في أميركا للأبد، فأجاب " نعم".
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وقال " أنا أستمتع كثيراً بالمعيشة هنا وتربية أطفالي هنا".
وأضاف هاري أن حياته الأميركية، الخالية من المسؤوليات الملكية تبدو أنها " الحياة التي أرادتها لي والدتي".
وأوضح دوك ساسكس أن تركيزه الآن  ينصب على كيفية  "أن يصبح أفضل زوج وأفضل أب".

ورداً عن التكهنات بشأن انفصاله عن ميغان ماركل، بعد مرور 6 سنوات على زواجهما، بسبب حضورهما عدة مناسبات عامة مؤخراً بشكل منفصل، قال  الأمير البالغ من العمر 40 عاماً، خلال القمة: "يبدو أننا اشترينا أو انتقلنا إلى منزل جديد 10 أو 12 مرة، ويبدو أننا انفصلنا ربما 10 أو 12 مرة أيضاً. فماذا؟".

وأضاف: "من الصعب متابعة كل هذا، لكن لهذا السبب يجب أن تتجاهله"، مشيراً إلى أنه يشعر بالأسف على هؤلاء الأشخاص  الذين يثيرون الشائعات السلبية حول حياته الشخصية. (الامارات 24)
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