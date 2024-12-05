"قاسم سليماني الثاني".. طهران أرسلت عميداً بالحرس الثوري إلى دمشق

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أرسلت إيران "القائد البارز" في الحرس الثوري جواد غفاري، مع مستشارين عسكريين إلى سوريا، على وقع المواجهات العنيفة التي تدور مع "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها في ضواحي حماة.وسيتولى غفاري دعم الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الحكومية السورية في محيط مدينة حماة، وفق ما أفادت "وكالة الأنباء الألمانية".ووفقاً لمعهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة (ISW)، يُعتبر غفاري خبيراً في الشأن السوري، فيما وصفه العديد من أنصار طهران على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "قاسم سليماني الثاني"، مؤكدين أنه قادر على وقف تقدم الفصائل المسلحة نحو دمشق.هذا ويعرف عن غفاري بأنه كان مرافقاً دائماً للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق قوة القدس في الحرس الثوري، قبل اغتياله بغارة أميركية في مطار بغداد مطلع كانون الأول عام 2020. (العربية)