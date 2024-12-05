إجراء تأديبي بحق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.. ما السبب؟

تعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري للتوبيخ من رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد انتقاده قانونا يسمح للجنود بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة ووزير الدفاع دون إذن قادتهم.

وقال موقع Ynet إن الحادثة التي يقوم فيها رئيس الأركان بتوبيخ المتحدث باسم الجيش هي حادثة غير عادية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصين لم يتمكن أحد من إيقاع خلاف بينهما طوال فترة الحرب، مشيرا إلى أن هاليفي لم يكن لديه خيار حقيقي، حيث ارتبك هغاري عندما وجه انتقادا غير عادي لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه أمس في قراءة أولية.



وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه سيتخذ إجراءات مشددة ضد هغاري، مشيرا إلى أن انتقاد متحدث الجيش لمسار تشريعي في الكنيست ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته.



وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هغاري تخطى الصلاحيات، وإن الجيش لا ينتقد المشرعين، بل يعرض وجهة نظره عبر القنوات الرسمية، وأكد أن رئيس الأركان وبخ المتحدث بسبب تصريحاته.



بدوره، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قائلا إن "إسرائيل دولة لها جيش، وليس جيشا له دولة، وإن هناك قيادات بالجيش لا تفهم هذه المبادئ الديمقراطية".



من جهته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراءات ضد هغاري، قائلا إنه من الجيد أن يوضع المتحدث باسم الجيش في مكانه.



وشدد على أن الجيش يجب ألا ينتقد القوانين، وليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي.



وأقر هغاري بأنه تخطى صلاحياته في التصريحات، مؤكدا أن رئيس الأركان قام بتوبيخه.



وتراجع لاحقا عن تصريحاته وقال إنه لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض. (روسيا اليوم)