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عربي-دولي

بعد ظهوره العلنيّ في قلعة حلب... ما الرسالة التي يُريد الجولاني إيصالها؟

Lebanon 24
05-12-2024 | 08:19
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نقلت مجموعة حل الأزمات الدولية عن زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إن هيئة انتقالية ستحكم حلب السورية.

وأظهرت مقاطعُ فيديو الجولاني زعيمِ هيئة تحرير الشام التي كانت تُعرف بجبهة النصرة، في قلعة حلب شمالي سوريا.
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ويُعد ذلك الظهورَ العلنيَّ الأول للجولاني، منذ أن شنّت التنظيماتُ المسلحة هجمات على مواقع الجيش السوري وسيطرتِها على مناطق واسعة في محافظات حلب وإدلب وحماة.

وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات المتشددة ماهر فرغلي إن "الجولاني شكل سابقا إدارة إنقاذ في الأماكن التي يطلق عليها اسم المناطق المحررة في إدلب وما حولها وحاول أن يرسل سفراء لدول خارجية ولكن المحاولة فشلت".

وتابع: "الجولاني طموح وبراغماتي ومتغير يريد قراءة الواقع بشكل مختلف عمن حوله من أعضاء هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، ظهر أمس بشكل مختلف دون غطاء رأس وبشكل أكثر عصرنة".

وقال فرغلي: "أرسل الجولاني رسالة إلى الغرب والولايات المتحدة أنه يمكن أن يحل الهيئة المصنفة إرهابيا ويجعل للفصائل المقاتلة اليوم قبولا شعبيا ودوليا".

وتابع: "البيان الذي أصدرته الهيئة حول المسيحيين في المنطقة بيان طمأنة، رغم أن تاريخ الهيئة عندما كانت جبهة النصرة يثبت ارتكاب مجازر كبيرة تشبه مجازر تنظيم داعش".

وقال إن "هناك مصادر تقول أن التدريبات العسكرية التي تلقتها الهيئة والفصائل الشريكة والحليفة لها، تمت بإشراف مدربين من شرق أوروبا".

وأكد أن "إطلاق اسم المعارضة على شخص يحمل سلاح أمر خاطئ، هذه فصائل مسلحة". (سكاي نيوز)
 
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