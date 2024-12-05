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عربي-دولي

مقترح جديد يُنهي حرب غزة خلال 60 يوماً... ما هو مضمونه؟

Lebanon 24
05-12-2024 | 16:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، قالت إنّ مصر قدمت مقترحا جديدا على الطاولة أمام إسرائيل يتضمن وقفا تدريجيا للقتال وينهي الحرب المشتعلة في غزة لأكثر من عام.  
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وبحسب الاقتراح، بعد أسبوع من بدء وقف إطلاق النار الذي سيستمر 60 يوما على الأقل، ستبدأ إجراءات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء. 

ووفقا للاقتراح، سينسحب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح بالتزامن مع إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما. 

وبعد حوالي أسبوع من دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيّز التنفيذ، ستبدأ عملية إعادة الاسرى الإسرائيليين الناجين، وفي الوقت عينه، سيتم إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. 

وإلى جانب ذلك، ستحتفظ إسرائيل، خلال الستين يوما من وقف إطلاق النار، بوجود عسكري في غزة، وبموجب الخطة، من المتوقع أن يتم نقل معبر رفح إلى إدارة وإشراف السلطة الفلسطينية. 

وفي السياق عينه، أفاد المحلل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد في موقع أكسيوس الأميركي أن إسرائيل أرسلت إلى حماس عبر مصر في بداية الأسبوع اقتراحًا لخطوط عريضة محدثة لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. 

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة المحدثة في مناقشة عقدها رئيس الوزراء نتنياهو يوم الأحد الماضي مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء مؤسسة الدفاع.  

وقد تم نقل مبادئ الخطوط العريضة المحدثة إلى مسؤولي المخابرات المصرية وقاموا بعرضها على ممثلي حماس في المحادثات التي عقدت في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء الماضييين. 

ويذكر التقرير أيضًا أن المخطط المحدث يتضمن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 42 و60 يومًا، بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق إطلاق سراح جميع النساء اللواتي ما زلن على قيد الحياة وتحتجزهن حماس، وجميع الرجال الأحياء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تحتجزهم حماس، بالإضافة إلى المختطفين الذين هم في حالة طبية خطيرة. 

وقال تقرير لقناة i24NEWS إنه في إسرائيل، متفائلون من تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأخيرة، في ما يتعلق بمطلب إطلاق سراح الأسرى حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير. 

وكشفت القناة العبرية إن تل أبيب تدرس إمكانية إرسال وفد من فريق التفاوض إلى مصر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية الدفع بصفقة المختطفين. 

وقالت القناة الاسرائيلية إن القرار يعتمد إلى حد كبير على الإجابات التي تم الحصول عليها من لقاءات الوسطاء مع كبار مسؤولي حماس الذين وصلوا إلى القاهرة. (روسيا اليوم)
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