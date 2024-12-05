بعد عام من الجريمة البشعة... صدور حكم بإعدام قاتلة "طفلة الزقازيق"

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بعد مرور حوالي عام على الجريمة البشعة التي هزت الشارع المصري، أصدرت محكمة الجنايات في الزقازيق حكمها ضدّ المتهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي في إحدى قرى مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية بإحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.وقبل صدور الحكم وجه رئيس المحكمة كلماته للمتهمة قائلاً: "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأنتِ أكثر من ظلم نفسه في هذه القاعة". (العربية)