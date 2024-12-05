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عربي-دولي

بالفيديو... الملك تشارلز الثالث يتحدّث باللغة العربية

Lebanon 24
05-12-2024 | 10:47
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تداولت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو لملك بريطانيا تشارلز الثالث، وهو يتحدث باللغة العربية في مستهل خطابه للترحيب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر باكنغهام الملكي.
وتوجه تشارلز بحديثه للأمير تميم قائلا: "السلام عليكم أحييكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني". (سبوتنيك)
 
 
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