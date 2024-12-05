بالفيديو... الملك تشارلز الثالث يتحدّث باللغة العربية

“السلام عليكم أحييكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني” 🇬🇧👑
جلالة ملك بريطانيا تشارلز الثالث يفاجئ الجميع بافتتاحه خطابه باللغة العربية للترحيب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حل ضيفًا على جلالته في قصر باكنغهام الملكي البريطاني
🇬🇧🤝🇶🇦 pic.twitter.com/JcAmRXXotd
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) December 4, 2024
“السلام عليكم أحييكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني” 🇬🇧👑
جلالة ملك بريطانيا تشارلز الثالث يفاجئ الجميع بافتتاحه خطابه باللغة العربية للترحيب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حل ضيفًا على جلالته في قصر باكنغهام الملكي البريطاني
🇬🇧🤝🇶🇦 pic.twitter.com/JcAmRXXotd