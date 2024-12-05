16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قراصنة يستولون على سفينة صيد صينية قبالة سواحل الصومال
Lebanon 24
05-12-2024
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت قوة مكافحة القرصنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، إن سفينة صيد صينية تخضع حاليا لسيطرة من يعتقد أنهم قراصنة في مياه الصومال بمنطقة بونتلاند شبه المستقلة.
وأضافت القوة أن القراصنة استولوا على السفينة وعلى متنها طاقم مكون من 18 فردا، وذكرت أن بعض القراصنة مسلحون ببنادق كلاشنيكوف ورشاشات.
Advertisement
وصنفت القوة الواقعة على أنه حادث سطو في البحر.
وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر إلى تنشيط شبكات القرصنة في الصومال، وفق لما قاله مسؤول بحري، في تموز الماضي.
ونقلت بلومبرغ عن إغناسيو فيلانويفا، الذي يقود عملية الاتحاد الأوروبي المكلفة بكبح القرصنة، إن القراصنة "يعتقدون أن هناك فرصة سانحة بسبب وجود الحوثيين"، وذلك مع زيادة حركة مرور السفن على طول ساحل الصومال.
وأضاف فيلانويفا في الأول من يوليو أن أحد الأساليب التي يستخدمها القراصنة هو اختطاف القوارب الصغيرة مثل الزوارق والمراكب الشراعية والسفر بها في وسط المحيط الهندي ومحاولة مهاجمة السفن الأكبر.
وتابع أن العدد المتزايد من الهجمات تنفذه مجموعات "مدججة بالسلاح ومنظمة وأكبر عددا" من أي وقت مضى.
وأشار فيلانويفا إلى وقوع 30 هجوما على السفن التجارية وقوارب الصيد والمراكب الشراعية منذ تشرين الثاني.
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
14:22 | 2024-12-04
04/12/2024 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحبت من المسلسل الرمضاني "نفس".. كارين رزق الله تُفاجئ الجمهور بقرارها وتكشف السبب
Lebanon 24
انسحبت من المسلسل الرمضاني "نفس".. كارين رزق الله تُفاجئ الجمهور بقرارها وتكشف السبب
00:12 | 2024-12-05
05/12/2024 12:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
16:09 | 2024-12-04
04/12/2024 04:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
16:13 | 2024-12-04
04/12/2024 04:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
03:36 | 2024-12-05
05/12/2024 03:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2024-12-05
تعد مدينة مهمة.. الفصائل المسلحة تسيطر على مدينة سورية جديدة
12:43 | 2024-12-05
وزير الخارجية السوري بسام صباغ في العراق
12:35 | 2024-12-05
غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع
12:32 | 2024-12-05
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
12:15 | 2024-12-05
حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
12:00 | 2024-12-05
الجولاني يصدر بيانا باسمه الحقيقي.. هذا ما جرى للمرة الاولى
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
05/12/2024 20:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
05/12/2024 20:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
05/12/2024 20:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24